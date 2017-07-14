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Соколовского внесли в список экстремистов и террористовСегодня в 15:37

  • Текст

Его счета заблокированы.

Екатеринбургского блогера Руслана Соколовского внесли в черный список Росфинмониторинга, куда входят пособники террористов. Его банковские счета заблокированы, передает "Уралинформбюро".

"Новости про нашего мальчика: Соколовского внесли в список террористов и экстремистов - его номер 5847, а всего там 7524 человека. Все его банковские счета заблокированы, поэтому скоро ждите его в переходе метро, поющим песни с облезлой кошкой на коленях", - написал на своей странице в Facebook адвокат Алексей Бушмаков (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга вынес приговор Р.Соколовскому в мае 2017 года, признав его виновным в экстремизме, оскорблении чувств верующих и незаконном использовании спецсредств. По данным следствия, за 3 года он разместил на своем канале в YouTube девять провокационных роликов, в том числе о ловле покемонов в Храме-на-Крови. Райсуд назначил юноше 3,5 года условного лишения свободы. В июле Свердловский облсуд сократил срок наказания до 2 лет.

Ранее по теме:
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