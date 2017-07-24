От Евросоюза.

В случае принятия пакета антитеррористических поправок депутата Госдумы РФ Ирины Яровой и сенатора Совета Федерации Виктора Озерова, Евросоюз может оштрафовать российских мобильных операторов за нарушение регламента о защите данных пользователей.

Согласно документу, вступающему в силу в мае 2018 года, все компании, нарушающие нормы обработки персональных данных европейцев, должны быть оштрафованы на сумму до 20 миллионов евро или 4% от годовой выручки компании. Российским операторам в целом грозит штраф в размере 45 миллиардов рублей, пишут "Ведомости".

Пока неизвестно, по какому механизму и в какие сроки ЕС будет вводить санкции. При этом, как ранее сообщало "Уралинформбюро", внедрение "пакета Яровой-Озерова" могут отложить до 2023 года, передает.

Антитеррористический пакет законов главы думского комитета по безопасности Ирины Яровой был принят Госдумой РФ летом 2016 года. Часть его положений касается предоставления государственным органам персональных данных россиян: операторы связи, мессенджеры, социальные сети и прочие будут обязаны в течение полугода хранить всю информацию пользователей, включая личные разговоры и переписку.

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