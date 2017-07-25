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В Прикамье открыли движение по "смытому" мостуСегодня в 12:21

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Дорожники закончили ремонт.

В Прикамье завершились ремонтные работы на трассе Пермь – Екатеринбург. Дорожники полностью восстановили мост через реку Юг, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФКУ "Уралуправтодор". Движение по мосту открыли 25 июля в 10/00.

На восстановление дороги ушло 18 дней, дорожники работали круглосуточно. В ходе ремонта было решено изменить конструкцию моста, чтобы увеличить пропускную способность уровня воды и избежать подобных обвалов в будущем.

Обвал на 36 километре трассы Пермь-Екатеринбург произошел 7 июля. Вышедшая из берегов река Юг подмыла основание моста, в результате рухнуло три полосы трассы по направлению в сторону Екатеринбурга. Уровень воды в реке существенно поднялся из-за продолжительных дождей и несанкционированного сброса с плотины.

Стоит отметить, что этот участок дороги был сдан в эксплуатацию после ремонта меньше года назад.

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