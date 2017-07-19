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Движение по мосту через реку Юг в Прикамье возобновят на неделю позжеСегодня в 14:08

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Открыть трассу планировали 20 июля.

Запуск движения по трассе Пермь–Екатеринбург может быть отложен на 5-6 дней. Ремонтные работы на рухнувшем мосту через реку Юг затягиваются, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФКУ "Уралуправтодор".

Отсрочка связана с изменениями в проектном решении. Согласно документу, пропускная способность моста будет увеличена в 2 раза. "Это позволит в будущем, при возникновении подобной ситуации, пропустить дополнительный объем воды без повреждения конструкции" - отметил начальник "Уралуправтодора" Алексей Борисов.

Полотно на мосту обрушилось 7 июля из-за затяжных дождей. Были повреждены 4 переходные плиты. Замену им, изготовленную по индивидуальному заказу, установили 19 июля. Теперь потребуется 3 суток, чтобы конструкция набрала прочность. После этого останется уложить асфальт.

Стоит отметить, что первоначально мост планировали открыть 20 июля.

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