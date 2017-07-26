По кадрам секретной съемки.

Первыми на Луну высадились советские космонавты. К такому выводу пришли уфологи после просмотра якобы найденной в одном из российских архивов видеозаписи секретного ночного запуска ракеты, передает "Уралинформбюро".

На кадрах можно увидеть, как советский лунный модуль в ночи летит к естественному спутнику Земли. Затем демонстрируются разбитый аппарат и установленный на Луне флаг СССР.

По мнению исследователей, лунная миссия СССР провалилась - все ее участники погибли, поэтому власти страны решили не распространяться о данном полете. Позже астронавты из США Нил Армстронг и Базз Олдин уничтожили следы пребывания своих предшественников на земном спутнике.

По официальным данным, первыми по Луне прогулялись американцы Нил Армстронг и Базз Олдрин. Они прилетели на корабле "Апполон-11" 20 июля 1969 года.