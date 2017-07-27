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Противники "Платона" выходят на митинг в ЕкатеринбургеСегодня в 09:09

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В мероприятии будут участвовать до 500 человек.

30 июля 2017 года противники "Платона" выйдут на митинг в Екатеринбурге. Мероприятие начнется в 10.00 в Эльмашевском парке на Старых Большевиков.

Координатор свердловского отделения Объединения перевозчиков России Наиль Нигаматуллин заявил "Уралинформбюро", что акция уже согласована с властями. Ожидается, что в ней примут участие 300-500 человек. На митинг приедет председатель ОПР Андрей Бажутин.

"Мы будем говорить о проблемах неэффективной внутренней политики, проводимой государством, а также требовать наведения порядка в транспортной отрасли", - пояснил Нигаматуллин.

Сообщать другие подробности координатор не стал.

Плата за проезд по федеральным трассам, собираемая через систему "Платон", была введена 15 ноября 2015 года. Она должна была составить 3,06 рубля за километр пути. После волны протестов дальнобойщикам сделали скидку до 1,53 рубля. С 15 апреля 2017 года тариф подняли до 1,91 рубля.

У дальнобойщиков "Платон" вызывает массу недовольства. Во многих городах России, в том числе под Екатеринбургом, водители большегрузов в знак протеста стояли на трассах вдоль обочин.

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