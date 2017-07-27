В Екатеринбурге.

Группа "Чайф" выступит в День города 19 августа в центре Екатеринбурга. Об этом музыканты сообщили на своей странице в Facebook.

"Екатеринбургу - подарок! В День города, 19 августа, ЧАЙФ сыграет на Площади 1905 года, в рамках Ural Music Night. Приглашены все!", - говорится в сообщении.

Ожидается, что перед зрителями предстанут и другие местные исполнители - группы "Курара", Bogachi, "Другой оркестр", оркестр B-A-C-H.

Приглашенной звездой праздника станет певец Стас Пьеха, который выступит в Историческом сквере. Сумму его гонорара чиновники не называют, бюджет всего праздника составляет 24 миллиона рублей, передает "Уралинформбюро".

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