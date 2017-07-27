×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В День города "Чайф" подвинет ПьехуСегодня в 13:03

  • Текст

В Екатеринбурге.

Группа "Чайф" выступит в День города 19 августа в центре Екатеринбурга. Об этом музыканты сообщили на своей странице в Facebook.

"Екатеринбургу - подарок! В День города, 19 августа, ЧАЙФ сыграет на Площади 1905 года, в рамках Ural Music Night. Приглашены все!", - говорится в сообщении.

Ожидается, что перед зрителями предстанут и другие местные исполнители - группы "Курара", Bogachi, "Другой оркестр", оркестр B-A-C-H.

Приглашенной звездой праздника станет певец Стас Пьеха, который выступит в Историческом сквере. Сумму его гонорара чиновники не называют, бюджет всего праздника составляет 24 миллиона рублей, передает "Уралинформбюро".

Ранее по теме:
Хедлайнером Дня города в Екатеринбурге будет Стас Пьеха

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Большой Полет шансонье Новикова

Большой Полет шансонье Новикова

Смотрите и удивляйтесь.

Свердловские мэры ушли в "откос"

Свердловские мэры ушли в "откос"

А ученые отказались от Марса.

Серовская свинья олигарха Аристова умерла?

Серовская свинья олигарха Аристова умерла?

Расследование "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×