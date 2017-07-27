Сотрудники "Челябавтотранса" не дождались расплатыСегодня в 14:57
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Сумма долга - 2,6 миллиона.
Сотрудники МУП "Челябинский автобусный транспорт", находящегося в стадии банкротства, не могут получить остаток своей зарплаты. При этом чиновники отчитались о полном погашении задолженности перед водителями и кондукторами.
В управлении транспорта мэрии утверждают, что перечислили предприятию более 30 миллионов рублей при задолженности по зарплате в 27 миллионов. Несмотря на это, на днях 622 сотрудника обратились с жалобой к депутату Госдумы РФ Владимиру Бурматову. Они заявили, что не получили выплаты за март-апрель, а также компенсации за отпуск и прочие доплаты. Всего работники не досчитались 2,6 миллиона рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе правительства Челябинской области.
"Кому-то должны по 20 тысяч, кому-то по 40, а кому-то и по 150. Люди просто оставались без средств к существованию, брали кредиты. Мы собирались выйти на пикет, но наши бывшие работодатели нам пообещали, что выплатят оставшиеся деньги до 25 июля, но так ничего и не изменилось. Как добиться этих выплат, мы уже не знаем", – посетовала инженер отдела перевозок Людмила Черепанова.
Бурматов предположил, что деньги могли дойти до работников не полностью. Он намерен встретиться с главой города Евгением Тефтелевым, чтобы разобраться в ситуации.
В управлении транспорта мэрии "Уралинформбюро" пояснили, что долг в 2,6 миллиона рублей скопиться уже во время банкротства предприятия: "В этом случае все вопросы должны быть адресованы не к администрации, а к конкурсному управляющему, при котором образовалась задолженность".
Стоит отметить, что МУП "Челябавтотранс" обанкротился в октябре 2016 года. Вместо него было создано ООО "Общественный городской транспорт", на 100% принадлежащее муниципалитету. Сейчас под процедурой банкротства находится и МУП "Челябинский городской электрический транспорт". Иск о его несостоятельности подала Федеральная налоговая служба из-за долга в 554,3 миллиона рублей.
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