×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Сотрудники "Челябавтотранса" не дождались расплатыСегодня в 14:57

  • Текст

Сумма долга - 2,6 миллиона.

Сотрудники МУП "Челябинский автобусный транспорт", находящегося в стадии банкротства, не могут получить остаток своей зарплаты. При этом чиновники отчитались о полном погашении задолженности перед водителями и кондукторами.

В управлении транспорта мэрии утверждают, что перечислили предприятию более 30 миллионов рублей при задолженности по зарплате в 27 миллионов. Несмотря на это, на днях 622 сотрудника обратились с жалобой к депутату Госдумы РФ Владимиру Бурматову. Они заявили, что не получили выплаты за март-апрель, а также компенсации за отпуск и прочие доплаты. Всего работники не досчитались 2,6 миллиона рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе правительства Челябинской области.

"Кому-то должны по 20 тысяч, кому-то по 40, а кому-то и по 150. Люди просто оставались без средств к существованию, брали кредиты. Мы собирались выйти на пикет, но наши бывшие работодатели нам пообещали, что выплатят оставшиеся деньги до 25 июля, но так ничего и не изменилось. Как добиться этих выплат, мы уже не знаем", – посетовала инженер отдела перевозок Людмила Черепанова.

Бурматов предположил, что деньги могли дойти до работников не полностью. Он намерен встретиться с главой города Евгением Тефтелевым, чтобы разобраться в ситуации.

В управлении транспорта мэрии "Уралинформбюро" пояснили, что долг в 2,6 миллиона рублей скопиться уже во время банкротства предприятия: "В этом случае все вопросы должны быть адресованы не к администрации, а к конкурсному управляющему, при котором образовалась задолженность".

Стоит отметить, что МУП "Челябавтотранс" обанкротился в октябре 2016 года. Вместо него было создано ООО "Общественный городской транспорт", на 100% принадлежащее муниципалитету. Сейчас под процедурой банкротства находится и МУП "Челябинский городской электрический транспорт". Иск о его несостоятельности подала Федеральная налоговая служба из-за долга в 554,3 миллиона рублей.

Ранее по теме:
Челябинский электротранспорт спасет инвестор

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Большой Полет шансонье Новикова

Большой Полет шансонье Новикова

Смотрите и удивляйтесь.

Свердловские мэры ушли в "откос"

Свердловские мэры ушли в "откос"

А ученые отказались от Марса.

Серовская свинья олигарха Аристова умерла?

Серовская свинья олигарха Аристова умерла?

Расследование "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×