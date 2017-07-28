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Свердловские инспекторы ГИБДД устроят облаву на автобусниковСегодня в 16:17

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Число ДТП с их участием неуклонно растет.

В грядущие выходные свердловские инспекторы ГИБДД устроят облаву на водителей междугородних автобусов.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, сотрудники будут проверять транспорт как на автовокзалах, так и по пути следования. Они будут обращать внимание на путевые документы, тахографы, смотреть, пристегнуты ли пассажиры ремнями безопасности и соблюдают ли шоферы ПДД. Также инспекторов будет интересовать техническое состояние машин.

В последнее время число ДТП с участием автобусов неуклонно растет. За первую половину 2017 года на Среднем Урале шоферы устроили 35 аварий, в которых один человек погиб и еще 57 получили травмы.

Стоит отметить, что ранее в ходе рейдов, проводившихся 8-21 июля 2017 года, инспекторы Госатвоинспекции выявили более 1000 нарушений ПДД. Восемь водителей возили пассажиров с истекшими правами или без необходимой водительской категории. В 250 автобусах специалисты обнаружили технические неисправности, семь из них пришлось снять с маршрутов из-за проблем с тормозной и рулевой системами.

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