Без работы его не оставят.

В свердловском региональном штабе Общероссийского народного фронта (ОНФ) подтвердили отставку Николая Косарева с поста ректора Уральского государственного горного университета (УГГУ).

"Известно, что ротация в руководстве Уральского государственного горного университета носит плановый характер, а Николай Косарев ещё в прошлом году публично заявил, что выставлять свою кандидатуру на предстоящих выборах ректора он не будет", - отмечается в релизе ОНФ, присланном в адрес "Уралинформбюро".

Руководитель регионального исполкома ОНФ Жанна Рябцева уточнила, что Косарев продолжит свою работу в проектах фронта и поддержке Президента РФ в предстоящей выборной кампании в качестве сопредседателя свердловского штаба.

Ранее Николай Косарев заявил журналистам, что уже написал заявление об увольнении и с 1 сентября 2017 года прекратит исполнят обязанности ректора вуза.

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