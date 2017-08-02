Сдвинуть с места помои "Водоканала" поможет судСегодня в 14:49
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По требованию прокуратуры.
Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура направила в Кировский районный суд Екатеринбурга исковое заявление с требованием обязать МУП "Водоканал" и ООО НПТД "Чистый город" убрать несанкционированную свалку отходов под Монетным. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ведомства.
Свалка кека в Березовском городском округе появилась в 2015 году. Иловые отложения с Южной очистительной станции "Водоканала" здесь незаконно сбрасывал подрядчик – ООО "Чистый город". Отходы разместили в карьерных выемках и на почве вблизи лесных массивов. Размещение кека создало угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию и здоровью местных жителей и окружающей среде. После прокурорской проверки было возбуждено судебное дело.
Местные жители пожаловались на свалку Владимиру Путину. На днях в пресс-службе "Водоканала" сообщили "Уралинформбюро", что к 10 августа отходы перевезут на специализированный полигон в поселок Красногвардейский.
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