Через 2 недели.

Свалку иловых осадков под Монетным, на которую местные жители жаловались Путину, ликвидируют к 10 августа. Отходы перевезут на специализированный полигон в поселок Красногвардейский, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МУП "Водоканал".

Изначально планировалось, что помои переместят к 17 июля, однако сроки по согласованию с региональным министерством природных ресурсов перенесли. Дело в том, что подрядчик из-за дождей не смог проехать к месту свалки по лесной дороге.

О проблемной свалке президенту РФ сообщил свердловский журналист в ходе медиафорума ОНФ, прошедшего в апреле. На это Путин заявил: "Этот "Водоканал" и городские власти наверняка знают, что происходит, но они предпочли отгородиться от реально происходящих событий, снять с себя ответственность и переложить ее на какую-то фирму-посредника – ну, это связано с выделением необходимых денежных ресурсов, которые они не хотят выделять на нормальную утилизацию этих отходов". Руководство МУП "Водоканал" немедленно отреагировало на обвинения. Коммунальщики пообещали ликвидировать отходы за свой счет, а позже предъявить претензии недобросовестному подрядчику ООО НПТД "Чистый город", который не вывез помои.

В "Водоканале" отмечают, что полностью решить проблему с размещением иловых осадков позволит строительство цеха по сушке отходов. Сейчас местные власти как раз занимаются поисками инвестора для этого проекта.

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