Организатора отправят искать винтовки Мосина.

Более 25 миллионов рублей будет направлено на проведение военно-патриотического фестиваля в Нижнем Тагиле. Мероприятие, приуроченное к празднованию Дня танкиста, состоится 9 сентября 2017 года на полигоне "Старатель".

О поиске подрядчика для организации мероприятия сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта - 25,5 миллионов рублей.

Предполагается, что основным пунктом сценария станет реконструкция Сталинградской битвы. Исполнитель контракта должен привлечь 120 человек в аутентичной форме, раздобыть не менее 40 винтовок Мосина, 20 пистолетов-пулеметов Шпагина, а также транспорт и бронетехнику времен Великой Отечественной войны.

Кроме того, исполнителю контракта необходимо организовать трибуны вместимостью 2500 мест, павильоны общей площадью не менее 2500 квадратных метров и боевое поле с огневыми позициями и мишенями.

Решение о проведение военно-патриотического фестиваля было принято после того, как в июне 2017 года вышло распоряжение о переносе выставки вооружений Russia Arms Expo (RAE) из Нижнего Тагила в подмосковный парк "Патриот". Первая экспозиция на новом месте пройдет с 22 по 27 августа, передает "Уралинформбюро".

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