В некоторых больницах.

Оформлять электронные больничные листы в Свердловской области начнут 1 октября. Сейчас идет "обкатка" системы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального фонда социального страхования (ФСС). Необходимо соединить на электронном уровне ФСС работодателя и больницы.

К 1 октября 2017 года 38 государственных бюджетных медицинских организаций и 25 учреждений частной формы собственности Свердловской области будут готовы к работе с электронными больничными. К началу 2018 в системе должны быть 115 государственных учреждений.

Первыми работу по новой схеме опробуют государственные и муниципальные больницы Нижнего Тагила, Камышлова, Сухого Лога и Верхней Пышмы. Бумажные больничные при этом никуда не денутся. Электронные версии будут оформляться с письменного разрешения работника.

Стоит напомнить, законопроект, вводящий новую форму документов, вступил в силу 1 июля. Однако к реализации закона летом медицинские организации Среднего Урала оказались не готовы.

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