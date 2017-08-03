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Тестирование повременных "ЕКарт" в Екатеринбурге обошлось без сбоевСегодня в 11:47

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15 августа к эксперименту подключат автобусы.

Тестирование повременных "ЕКарт" в Екатеринбурге не выявило никаких серьезных технических проблем. Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии, в начале эксперимента были небольшие сбои, но их быстро устранили.

Всего в уральской столице обслуживается 107 повременных "ЕКарт". Пока ими можно воспользоваться только в трамваях и троллейбусах. Горожанам предлагается два тарифных плана. Согласно первому, поездка стоит 28 рублей. В этом случае пассажирам необходимо успеть сделать пересадку в течение получаса. Если на пересадку требуется час, то проезд будет стоить уже 40 рублей. Пока наибольшей популярностью (85%) пользуется получасовой тарифный план.

15 августа к эксперименту подключат ЕМУП "МОАП". Маршрутки перейдут на новую систему осенью.

Ранее по теме:
В екатеринбургских трамваях запустили повременной тариф

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