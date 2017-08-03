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Трамваи по Татищева в Екатеринбурге запустят осеньюСегодня в 16:37

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А не ко Дню города.

В Екатеринбурге трамваи по новой ветке на улице Татищева запустят не ко Дню города, как говорилось ранее, а осенью. Предположительно, это произойдет во второй половине сентября. Такое заявление сделал 3 августа во время объезда улично-дорожной сети вокруг Центрального стадиона сити-менеджер уральской столицы Александр Якоб.

Ранее "Уралинформбюро" сообщало, что по новой ветке поедут два маршрута - №2 (Фрезеровщиков - ВИЗ) и №18 (Шарташская - Волгоградская).

Что касается автомобильного движения по Татищева, то его откроют ко Дню города, правда, только по одной половине. Но движение будет организовано в оба направления. Это позволит разгрузить улицу Крауля и ВИЗ-бульвар.

Вторая половина будет недоступна для автомобилистов в связи с прокладкой сетей для отеля Hyatt. Полностью улицу Татищева откроют к 1 октября.

Ранее по теме:
В Екатеринбурге по новой ветке запустят два трамвая

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