Минздрава РФ.

Профессора, доктора медицинских наук из Челябинска Елену Львовскую, попавшую в ДТП на Кипре, планируется вернуть на родину спецбортом Минздрава РФ.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора Южного Урала, региональный минздрав сделал запрос в зарубежную клинику о состоянии здоровья 57-летней женщины. На основании этого документа Минздрав РФ сможет предоставить спецборт. Переговоры с федеральным ведомством сейчас ведутся.

Авария произошла в ночь на 30 июля 2017 года в Ларнаке в районе отеля Flamingo Beach Hotel. Переходившую дорогу Елену Львовскую сбила пьяная киприотка за рулем автомобиля. Челябинку в тяжелом состоянии увезли в больницу и прооперировали. Ее ввели в кому.

Родственники Елены Львовской опасаются, что происшествие не будет должным образом расследовано. Когда полицейские на месте проводили медосвидетельствование киприотки, в выдыхаемых ею парах было зафиксировано 0,29 промилле алкоголя при норме 0,22. Сейчас правоохранители почему-то озвучивают другие данные: 0,19 промилле.

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