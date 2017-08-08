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Для перестройки Кольцово вновь ищут подрядчикаСегодня в 11:07

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За 24,5 миллиона рублей.

Конкурс на увеличение пропускной способности пункта паспортного контроля аэропорта Кольцово вновь объявлен на сайте госзакупок. На эти цели из федерального бюджета планируется потратить 24,5 миллиона рублей, передает "Уралинформбюро".

Заявки принимаются до 23 августа 2017 года. Заказчиком работ выступает "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы", а исполнитель определится на аукционе 28 августа. Победитель конкурса должен будет оборудовать в действующем международном терминале 17 пограничных стоек.

Стоит отметить, что подобный конкурс уже объявлялся в июне 2017 года, но тогда желающих не нашлось. Работы в воздушной гавани запланированы в преддверии чемпионата мира по футболу, матчи которого пройдут в уральской столице летом 2018 года.

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