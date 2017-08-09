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Вирус Коксаки не напугал уральских туристовСегодня в 11:18

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Турция "продана" до сентября.

Сообщения о вирусе Коксаки не заставили уральских туристов отказаться от отдыха в Турции. Путевки в эту страну проданы до сентября включительно. Спрос настолько большой, что отели даже позволили себе повысить цены, сообщил "Уралинформбюро" исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

"Мы поддерживаем постоянную связь с нашими федеральными коллегами и коллегами, что работают в Турции. Пока никакой конкретной информации нет. Никаких инструкций по действиям или запретам для туристов мы не получали", – уточнил специалист.

На данный момент официально случаев заражения среди уральских туристов не зарегистрировано. При этом екатеринбуржцы на родительских интернет-форумах сообщают об обратном.

По словам Мальцева, не было также случаев отмены поездки из-за страхов перед вирусом. При этом отказаться от путешествия без денежных потерь туристы не смогут, поскольку официально эпидемия не объявлена .

Тем временем в федеральных СМИ появились сообщения о массовом отказе от поездок в Турцию. Хотя представители турагентств эту информацию опровергают.

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