Вирус Коксаки не напугал уральских туристовСегодня в 11:18
- Текст
Турция "продана" до сентября.
Сообщения о вирусе Коксаки не заставили уральских туристов отказаться от отдыха в Турции. Путевки в эту страну проданы до сентября включительно. Спрос настолько большой, что отели даже позволили себе повысить цены, сообщил "Уралинформбюро" исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.
"Мы поддерживаем постоянную связь с нашими федеральными коллегами и коллегами, что работают в Турции. Пока никакой конкретной информации нет. Никаких инструкций по действиям или запретам для туристов мы не получали", – уточнил специалист.
На данный момент официально случаев заражения среди уральских туристов не зарегистрировано. При этом екатеринбуржцы на родительских интернет-форумах сообщают об обратном.
По словам Мальцева, не было также случаев отмены поездки из-за страхов перед вирусом. При этом отказаться от путешествия без денежных потерь туристы не смогут, поскольку официально эпидемия не объявлена .
Тем временем в федеральных СМИ появились сообщения о массовом отказе от поездок в Турцию. Хотя представители турагентств эту информацию опровергают.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:36
В Нижней Туре нашли обезображенное тело женщины
Ее могли изнасиловать.Сегодня в 17:34
На екатеринбуржцев повесят расходы на дворовое освещение
И обслуживание сетей.Сегодня в 17:31
Свердловская полиция покупает 170 белых седанов
С кондиционерами и подогревом.Сегодня в 17:05
В Екатеринбурге неотложка попала в ДТП
На Малышева.Сегодня в 17:01
В Шадринске экс-начальник салона связи похитил 6 миллионов
И потратил их на онлайн-казино.Сегодня в 16:57
Жительница Тюменской области скончалась после укуса клеща
Первая жертва за 5 лет.Сегодня в 16:54
В Свердловском облсуде стартует процесс по делу об убийстве приемщицы цветмета
Обвиняемым грозит пожизненное.Сегодня в 16:49
Арбитра Николаева отстранили за незаконный пенальти в ворота "Урала"
На несколько матчей.Сегодня в 16:29
Самые огромные динозавры жили в Аргентине
100 миллионов лет назад.Сегодня в 16:27
Спасать свердловских дольщиков доверили Тунгусову
А "дорожные карты" направили в Москву.Сегодня в 16:22
Молодежь екатеринбургского Академического сплотит гимн
И виртуальное "золото".Сегодня в 16:14
Свердловский бизнес получил кредиты на 2,2 миллиарда рублей
Благодаря господдержке.Сегодня в 15:47
В Екатеринбурге появилась мемориальная доска Галине Умпелевой
На Театре драмы.Сегодня в 15:39
Устроивший смертельное ДТП под Сысертью водитель уснул за рулем
А пассажиров он вез с нарушением ПДД.Сегодня в 15:31
Первостроителю Екатеринбурга спели песню Пантыкина
И вернули недостающие плиты.
Главные новости
- Сегодня в 16:57Жительница Тюменской области скончалась после укуса клеща
- Сегодня в 15:47В Екатеринбурге появилась мемориальная доска Галине Умпелевой
- Сегодня в 14:34В Екатеринбурге неизвестные вынесли сейф из павильона ЕРЦ
- Сегодня в 12:51В массовой аварии на ЕКАД погиб человек
- Сегодня в 12:07Зачинщик массовой драки солдат в Елани арестован
Аналитика
Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки
За федеральный счет.
Куйвашев собрал доверенных лиц
Себя он доверил врачам и промышленникам.
Югорские "Недра" кормят Украину
Расследование "Уралинформбюро".