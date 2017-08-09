×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Самые огромные динозавры жили в АргентинеСегодня в 16:29

  • Текст

100 миллионов лет назад.

В Аргентине нашли кости одного из самых крупных сухопутных животных Земли - травоядного патаготитана (Patagotitan mayorum). Гигантский ящер был шесть метров в высоту и 35 метров в длину. Его вес составлял примерно 61 тонну. Статья, посвященная находке огромного динозавра, размещена в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Вероятнее всего, патаготитаны, жившие 100 миллионов лет назад, были очень медлительными и неторопливыми, а побег от хищников становился для них крайне сложной задачей. У них были длинные шеи, маленькие головы и длинные хвосты, передает "Уралинформбюро".


Рисунок: Museum of Paleontology Egidio Feruglio

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Занимательная история»

Главные новости

Аналитика

Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки

Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки

За федеральный счет.

Куйвашев собрал доверенных лиц

Куйвашев собрал доверенных лиц

Себя он доверил врачам и промышленникам.

Югорские "Недра" кормят Украину

Югорские "Недра" кормят Украину

Расследование "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×