100 миллионов лет назад.

В Аргентине нашли кости одного из самых крупных сухопутных животных Земли - травоядного патаготитана (Patagotitan mayorum). Гигантский ящер был шесть метров в высоту и 35 метров в длину. Его вес составлял примерно 61 тонну. Статья, посвященная находке огромного динозавра, размещена в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Вероятнее всего, патаготитаны, жившие 100 миллионов лет назад, были очень медлительными и неторопливыми, а побег от хищников становился для них крайне сложной задачей. У них были длинные шеи, маленькие головы и длинные хвосты, передает "Уралинформбюро".



Рисунок: Museum of Paleontology Egidio Feruglio