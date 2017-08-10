Остальным деньги вернули.

Руководство Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий (НТЗТИ) не может вернуть зарплату 16 работникам. Сотрудники не приходят за деньгами, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры. По всей видимости, люди давно уволились.

Перед остальными специалистами задолженность полностью погашена. 173 тагильчанам выплачено более 11,9 миллиона рублей.

НТЗТИ "прославился" на всю Россию в июле 2017 года. Предприятие накопило перед 195 сотрудниками долг в размере около 13 миллионов рублей. Работники пожаловались президенту РФ Владимиру Путину в ходе ежегодной прямой линии. Глава государства в ходе рабочего визита в Екатеринбург рассказал о нижнетагильской "борзоте" врио губернатора Свердловской области Евгению Куйвашеву. После этого ситуация сдвинулась с мертвой точки.

Было возбуждено 3 уголовных дела - о невыплате зарплат, сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, а также о хищении 32 миллионов рублей. Сейчас все они объединены в одно производство. Соучредителя НТЗТИ Дениса Кокорина отправили под домашний арест.

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