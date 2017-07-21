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Управляющего НТЗТИ отправили под домашний арестСегодня в 14:11

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До 5 сентября 2017 года.

Тагилстроевский райсуда Нижнего Тагила взял под домашний арест до 5 сентября 2017 года управляющего Нижнетагильским заводом теплоизоляционных изделий (НТЗТИ) Дениса Кокорина. При этом следователи ходатайствовали о заключении его под стражу, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

Кокорин прославился на всю страну из-за невыплаты зарплат более 200 работникам. Общий размер долга, который копился с весны 2016 года, превышал 10 миллионов рублей. Сотрудники предприятия пожаловались на ситуацию президенту РФ. Владимир Путин передал их обращение врио губернатора Свердловской области Евгению Куйвашеву во время визита в Екатеринбург 9 июля 2017 года. Сразу после этого начались проверки и выплаты.

Было возбуждено 3 уголовных дела - о невыплате зарплат, сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, а также о хищении 32 миллионов рублей. Сейчас все они объединены в одно производство. 19 июля Кокорина задержали.

На прошлой неделе из-за волокиты при расследовании дела был отстранен от должности руководитель свердловского СУ СКР Валерий Задорин.

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