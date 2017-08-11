Утвердив охранные зоны.

Правительство Свердловской области утвердило охранные зоны двух памятников истории, расположенных на улице Чапаева: усадьбу Нурова (Чапаева,1) и усадьбу Баландина (Чапаева,7). Об этом сообщили "Уралинформбюро" в областном департамент информационной политики.

Согласно историко-культурной экспертизе, размещенной на сайте Управления по охране и использованию ОКН Свердловской области, в зоне ЗРЗ-1 запрещено размещать пожароопасные объекты, вырубать деревья (за исключением санитарных рубок), устанавливать рекламные щиты и остановочные комплексы, строить дорожные развязки и подземные пешеходные переходы.



Так выглядят на схеме охранные зоны усадьбы Баландина (ул. Чапаева, 7)... Фото:okn.midural.ru.

В зоне ЗРЗ-2 нельзя прокладывать наземные и надземные инженерные сети, организовывать временные открытые парковки и вести земельные работы без предварительного археологического исследования. При этом разрешается строить капитальные объекты с элементами стилистики купеческой архитектуры конца XIX века с ограничением по высоте не более 11 метров (2 этажей), объекты подземной инфраструктуры.

В зоне ЗРЗ-3, расположенной со стороны двора усадьбы Баландина, ограничений значительно меньше. Там разрешено строить капитальные объекты не выше 13 метров (3 этажа), строить подземные паркинги и тоннели метро, сносить объекты капитального и некапитального строительства, обустраивать пешеходные площадки.



... и усадьбы Нурова (ул. Чапаева,1). Фото: okn.midural.ru.

А для усадьбы Нурова, территория которой выходит к Исети, предусмотрена еще и зона охраняемого природного ландшафта (ЗОПЛ). Там можно вести работы по укреплению береговой линии реки (без изменения ее контуров) и благоустраивать набережную с использованием гранита, но запрещено строить пожароопасные объекты и вести любые работы, нарушающие гидрогеологический режим.

При этом территория, расположенная по соседству с обоими памятниками, в ближайшие годы может измениться до неузнаваемости. В рамках реализации проекта, разработанного московским КБ "Стрелка" и екатеринбургским бюро "Оса", на этом участке набережной предлагается создать "Романтик-парк" — небольшой природно-ландшафтный заповедник, где зона отдыха будет сочетаться с вкраплениями нетронутой дикой природы.

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