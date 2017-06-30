С беседками и беговыми дорожками.

Набережная между мостом на Куйбышева и ЦПКиО в Екатеринбурге к 2022 году должна стать одной большой спортивно-исторической зоной с функциями природного заповедника. 29 июня концепция благоустройства этой территории, разработанная консалтинговым бюро "Стрелка" в сотрудничестве с екатеринбургскими бюро "Оса" и "In.Form", была представлена на общественных слушаниях.

В отличие от предыдущего участка, уже прошедшего обсуждения, эта часть набережной и протяженнее, и сложнее с технической точки зрения. Во-первых, там проходит очень разветвленная сеть инженерных коммуникаций. Во-вторых, эта зона фактически не освоена: в районе улицы Белинского берега Исети утопают в густых зарослях, напоминающих африканские джунгли, а подходы к реке не оборудованы даже примитивными лестницами. В-третьих, многие участки на этой территории находятся в собственности у девелоперов — за исключением отрезка "Малышева-Куйбышева", представляющего земли общественного пользования.

Судя по всему, разработчиков концепции это не смущает. Они разбили проектируемую зону на четыре участка, каждый из которых будет иметь свой функционал. Первый — от моста на Куйбышева до Царского моста — станет зоной семейного отдыха. Якорным пространством этого отрезка будут площадки у недостроенной телебашни и перед цирком.

На участке от моста на улице Декабристов до улицы Тверитина проектировщики намерены разбить "Романтик-парк" — небольшой природно-ландшафтный заповедник, где зона отдыха будет сочетаться с вкраплениями нетронутой дикой природы. Как сообщил в ходе презентации представитель бюро "Оса" Евгений Волков, до революции жители этого района — известные купцы-старообрядцы — обустроили эту часть набережной деревянными беседками. Проектировщики собираются воссоздать их, а по периметру набережной установить таблички, напоминающие об истории старого Екатеринбурга.



Беседки "Романтик-парка" станут "репликами" уже стоявших здесь до революции купеческих беседок. Фото:ekbdialog.ru.

Участок от Белинского до Фурманова, где в Исеть впадает речка Монастырка, предполагается сделать зоной активного отдыха, оборудованной висячим мостиком, качелями и смотровой площадкой . Исток Монастырки будет оформлен в виде грота. А у моста на Белинского появятся лестницы, пандусы, кафе и пункты проката спортивного инвентаря. Там же будет сооружен еще один пешеходный "мост под мостом" — по аналогии с тем, что планируется установить перед мостом на Куйбышева.



У моста на Белинского будет оборудован ещё один, пешеходный. Фото: ekbdialog.ru.



А так это будет выглядеть с высоты птичьего полёта. Фото: ekbdialog.ru.

Финальным аккордом благоустройства станет участок между улицей Ткачей и парковым прудом ЦПКиО. Эта территория задумывается как большая спортивная площадка с зоной для воркаута, полями для детских подвижных игр, велосипедными и беговыми дорожками. Часть спортплощадок планируется разместить на островах, расположенных посреди пруда.



Спортзона у ЦПКиО разместится не только на берегу, но и на островах. Фото: ekbdialog.ru.

В целом участникам дискуссии концепция понравилась. По мнению депутата Екатеринбургской гордумы Константина Киселева, проектировщики заслуживают похвалы хотя бы за то, что рискнули войти на необустроенный участок. "Хорошо, если это пространство благоустроят, хотя бы в таком виде, — заявил он в беседе с "Уралинформбюро". — Пока все выглядит достаточно абстрактно, но если получится обустроить хотя бы велосипедные и пешеходные дорожки — уже будет хорошо".

Недостатков в концепции, по мнению участников обсуждения, тоже немало. Как заметил Киселев, рядом с проектируемой детской площадкой у цирка не предусмотрены спуски к воде, зоны для пикников и места для размещения биотуалетов. Олимпийская медалистка Ольга Котлярова, выигравшая бронзу в беговой эстафете 4х400 в Сиднее, посетовала, что беговая дорожка, которая задумана за мостом на улице Ткачей, слишком короткая и не годится для проведения больших соревнований. А руководитель медиагруппы компании "Эксперт-девелопмент" Наталья Мисюра предупредила разработчиков, что "если на набережной не будет значимых для города событий, люди сюда ходить не будут".

Следует добавить, что параллельно с обустройством набережной Исети на участках Малышева-Куйбышева и Куйбышева-ЦПКиО мэрия Екатеринбурга планирует до 2022 года привести в порядок правый берег реки на участке от улицы Машинной до площадки Свердловского завода радиоаппаратуры. Там будет оборудована разноуровневая набережная с площадками для массового пребывания горожан, построена спортшкола с бассейном и разбит зеленый бульвар, который пройдет по мосту, соединив берега Исети. Финансировать работы, скорее всего, будут компании-застройщики, работающие на этой территории: ГК "PRINZIP" и группа компаний "ALLIANCE CONSTRUCTION GROUP".



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