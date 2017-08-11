На посту ректора УГГУ.

С 11 августа временно исполняющим обязанности ректора УГГУ станет заместитель директора Технического университета УГМК Алексей Душин. Доктор экономических наук и сам выпускник Горного университета. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе вуза.

До этого Душин возглавлял кафедру экономики и менеджмента инженерно-экономического факультета УГГУ. Его научные заслуги в 2012 году оценили золотой медалью РАН для молодых ученых в области экономики.

Стоит напомнить, прежний ректор Николай Косарев подал в отставку в июле. Одновременно с этим правоохранительными органами расследуются 2 уголовных дела, касающихся УГГУ, по статьям "Покушение на мошенничество" и "Хищение чужого имущества".

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