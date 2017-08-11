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Екатеринбургские пайщики морят себя голодомСегодня в 08:37

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В ожидании обещанных квартир.

Пайщики одного из самых проблемных долгостроев Екатеринбурга - ЖК "Кольцовский" - 10 августа начали "мокрую" голодовку, надеясь таким образом ускорить обещанную достройку дома. Об этом "Уралинформбюро" рассказала одна из участниц акции, пайщица Ольга Дианова.

По словам собеседницы агентства, пока в голодовке участвует только она, но в ближайшие часы к ней обещали присоединиться еще несколько человек. Акция продлится до тех пор, пока с ее участниками не согласится встретиться сам глава региона.

"Нас целый год обманывали, — посетовала Дианова. — В прошлом году обещали, что в декабре уже въедем. Но люди устали жить на съемных квартирах. У меня за это время скопилось море отписок от Волкова (министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области – прим. ред.). Каждую неделю ходим на совещания в министерство и слушаем про другие дома, а про наш не говорят. Известно только, что нашему дому нашли каких-то новых инвесторов".

Для пайщиков "Кольцовского" это не первый опыт голодовки за право обрести крышу над головой. Летом 2016 года они уже пытались таким экстремальным способом привлечь внимание областной власти и прокуратуры к беспределу со стороны застройщиков. Пайщики провели 7-дневную головку прямо на площадке недостроя, раположенного на улице Бахчиванджи, 15. Прокуратура и областной омбудсмен Татьяна Мерзлякова тогда взяли ситуацию в "Кольцовском" на контроль, после чего голодовка была прекращена.

Органами прокуратуры была проведена доследственная проверка по факту нарушений со стороны застройщика. По ее итогам органы юстиции возбудили уголовное дело против ЖСК "Авиатор" - заказчика стройки. По версии следствия, застройщик присвоил порядка 1 миллиона рублей, собранных с пайщиков. А в июле 2017 года зампрокурора Свердловской области Дмитрий Чуличков поручил областному министру строительства и развития инфраструктуры Михаилу Волкову в течение недели проработать механизмы возобновления работ на "Кольцовском".

ЖК "Кольцовский" начал строиться в 2013 году. Проектной документацией в доме предусмотрено строительство 152 квартир. Однако в 2015 году работы на объекте были приостановлены из-за отсутствия финансирования. За это время в "Кольцовском" сменилось три застройщика.

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