Из-за вируса.

Ростуризм 11 августа 2017 года выступил с официальным заявлением о наличии угрозы для здоровья россиян, отдыхающих в Турции. На курортах участились случаи заражения энтеровирусной инфекцией.

В ведомстве подчеркнули, что срочной эвакуации граждан России не требуется, передает "Уралинформбюро". Однако россияне имеют право отказаться от поездки, а также потребовать изменения направления или сроков путешествия в Турецкую Республику. "При этом фактически понесенные расходы не подлежат удержанию исполнителем", - уточняется в сообщении.

Федеральное агентство по туризму настоятельно рекомендует россиянам учитывать возможность заражения вирусом на турецких курортах, а туроператоров и турагентов призывает обязательно информировать о сложной эпидемиологической ситуации покупателей туров.

Стоит отметить, что в уральских аэропортах прилетевших из Антальи встречают медики. Так, в Сургуте эпидемиологи проверяют прибывшие борта на наличие заразившихся вирусом Коксаки.

"На борт самолета заходит врач, проводится термометрия. Если выясняется, что в полете были больные, начинаются специальные мероприятия", – пояснила "Уралинформбюро" начальник ТО управления Роспотребнадзора в Сургуте и Сургутском районе Жанна Пасынкова.

В городе уже 10 детей заразились энтеровирусной инфекцией, у 8 из них - менингит. Специалисты уверены, вирус прилетел в Югру из Турции.

Стоит отметить, что в аэропорту Екатеринбурга, по словам очевидцев, также проводятся проверки прибывающих из Антальи самолетов.

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