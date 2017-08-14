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Скандал с фонарными столбами в Екатеринбурге докатился до МосквыСегодня в 17:30

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В ситуации будет разбираться Минстрой РФ.

Депутат Госдумы РФ Данил Шилков направил обращение на имя министра строительства РФ Михаила Меня. Он требует разобраться в ситуации с фонарными столбами в екатеринбургских дворах, которые мэрия "повесила" на управляющие компании без их ведома.

Как рассказал "Уралинформбюро" парламентарий, инициатива муниципальных чиновников незаконна. В подтверждение он ссылается на отрицательное заключение специалистов регионального Департамента государственного и строительного надзора. Там сказано, что фонарные столбы не относятся к общедомовому имуществу.

Мэрия Екатеринбурга передала световые опоры в долевую собственность жильцов 1 июня 2017 года. Теперь горожане вместе со своими управляющими компаниями должны сами оплачивать освещение придомовой территории, а также заниматься обслуживанием и ремонтом сетей, большая часть которых находится в ужасном состоянии.

В мэрии утверждают, что фонарные столбы относятся к придомовой территории. А, согласно ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации", дворовой участок со всеми расположенными на нем объектами переходит в общую долевую собственность жильцов автоматически, без каких-либо специальных актов.

Екатеринбуржцы узнали о том, что на них "повесили" сети, недавно, когда за неуплату им отключили освещение. В УК заявляют, что чиновники и их не уведомили о своем решении. Представители обслуживающих организаций предполагают, что мэрия таким образом избавляется от балласта ради экономии бюджетных средств.

Ранее по теме:
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