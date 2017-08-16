Деньги пойдут на оплату ремонта.

Суд Первоуральска приговорил 32-летнего местного жителя к штрафу в 300 тысяч рублей за обезглавленный памятник Ленину. Мужчину признали виновным в вандализме. Кроме того, суд назначил наказание в 300 часов обязательных работ.

Памятник вождю мирового пролетариата местный завод "Динас" уже отремонтировал. Деньги передадут ему, передает "Уралинформбюро".

Стоит напомнить, инцидент произошел поздним вечером 15 июля 2017 года. Пьяный мужчина, промышленный альпинист по профессии, забрался на памятник и отломал голову. Задержать его удалось по горячим следам.

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