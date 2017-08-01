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Первоуралец ответит в суде за обезглавленного ЛенинаСегодня в 18:34

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Ему грозит 3 месяца

Полиция Первоуральска готовится передать в суд уголовное дело в отношении местного жителя, оторвавшего голову памятнику Ленину. Расследование закончено, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. Мужчине грозит до трех месяцев ареста.

"31-летний мужчина обвиняется по статье "Вандализм". По некоторым данным, он – промышленный альпинист", – сообщили агентству в ведомстве.

Стоит напомнить, инцидент произошел 15 июля. Мужчина забрался на памятник, установленный на площади перед Домом культуры в поселке Динас, чтобы впечатлить девушку. Хотя после утверждал, что просто хотел сделать фото.

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