Ждут главу региона.

Власти Свердловской области продолжают игнорировать голодовку пайщиков ЖК "Кольцовский". Об этом заявил "Уралинформбюро" один из участников акции в микрорайоне Кольцово.

"Кроме полиции, никто к нам пока не приезжал, — сообщил он в беседе с корреспондентом агентства. — Сегодня идет уже седьмой день голодовки. К Ольге Ивановне Диановой (главный организатор акции – прим.ред.) уже приезжала неотложка, потому что ей стало плохо. Но она собирается сидеть на стройке до тех пор, пока на объект не зайдут строители". По словам собеседника "Уралинформбюро", на днях к акции присоединилось еще три человека.

Пайщики обеспокоены состоянием недостроя на улице Бахчиванджи. Несмотря на 90% готовность, он потихоньку начинает разрушаться. Из-за недоделанной крыши во время дождей здание затапливается сверху донизу.

Дом на Бахчиванджи ждет крышу. Фото: пайщики ЖК "Кольцовский".

Голодовка пайщиков "Кольцовского" началась на прошлой неделе. Она проходит на стройплощадке, расположенной на улице Бахчиванджи, 15. Участники требуют, чтобы на стройку приехал врио губернатора Евгений Куйвашев. Их также устроит, если на объект зайдут строители и начнут достройку дома.

Ольга Дианова в окружении пайщиков ЖК "Кольцовский" в первые часы голодовки. Фото: пайщики ЖК "Кольцовский".

ЖК "Кольцовский" начал строиться в 2013 году и был заморожен в 2015-м. Проектной документацией предусмотрена сдача 152 квартир. Летом 2016 года пайщики "Кольцовского" провели 7-дневную голодовку, пытаясь привлечь внимание к ситуации на объекте. Тогда областной Минстрой предоставил для завершения объекта нового застройщика - ГК "Виктория", но то вскоре вышел из проекта. Пайщики связывают это с назначением в ноябре прошлого года главой Минстроя Михаила Волкова близкого к УГМК-Холдингу.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в ближайшее время планируется проверка, в ходе которой будет дана оценка полноте принимаемых правительством Свердловской области мер, направленных на скорейший поиск инвестора-застройщика. Кроме того, в отношении руководства первоначальной компании-застройщика АН "Базис" возбуждено уголовное дело.

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