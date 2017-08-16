Екатеринбургские пайщики сидят в Кольцово без еды 7 днейСегодня в 10:35
- Текст
Ждут главу региона.
Власти Свердловской области продолжают игнорировать голодовку пайщиков ЖК "Кольцовский". Об этом заявил "Уралинформбюро" один из участников акции в микрорайоне Кольцово.
"Кроме полиции, никто к нам пока не приезжал, — сообщил он в беседе с корреспондентом агентства. — Сегодня идет уже седьмой день голодовки. К Ольге Ивановне Диановой (главный организатор акции – прим.ред.) уже приезжала неотложка, потому что ей стало плохо. Но она собирается сидеть на стройке до тех пор, пока на объект не зайдут строители". По словам собеседника "Уралинформбюро", на днях к акции присоединилось еще три человека.
Пайщики обеспокоены состоянием недостроя на улице Бахчиванджи. Несмотря на 90% готовность, он потихоньку начинает разрушаться. Из-за недоделанной крыши во время дождей здание затапливается сверху донизу.
Дом на Бахчиванджи ждет крышу. Фото: пайщики ЖК "Кольцовский".
Голодовка пайщиков "Кольцовского" началась на прошлой неделе. Она проходит на стройплощадке, расположенной на улице Бахчиванджи, 15. Участники требуют, чтобы на стройку приехал врио губернатора Евгений Куйвашев. Их также устроит, если на объект зайдут строители и начнут достройку дома.
Ольга Дианова в окружении пайщиков ЖК "Кольцовский" в первые часы голодовки. Фото: пайщики ЖК "Кольцовский".
ЖК "Кольцовский" начал строиться в 2013 году и был заморожен в 2015-м. Проектной документацией предусмотрена сдача 152 квартир. Летом 2016 года пайщики "Кольцовского" провели 7-дневную голодовку, пытаясь привлечь внимание к ситуации на объекте. Тогда областной Минстрой предоставил для завершения объекта нового застройщика - ГК "Виктория", но то вскоре вышел из проекта. Пайщики связывают это с назначением в ноябре прошлого года главой Минстроя Михаила Волкова близкого к УГМК-Холдингу.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в ближайшее время планируется проверка, в ходе которой будет дана оценка полноте принимаемых правительством Свердловской области мер, направленных на скорейший поиск инвестора-застройщика. Кроме того, в отношении руководства первоначальной компании-застройщика АН "Базис" возбуждено уголовное дело.
Ранее по теме
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 14:03
Четверо пострадавших в ЧП на Ван-Егане находятся в тяжелом состоянии
Еще у восьми состояние средней тяжести.Сегодня в 13:39
На тюменской трассе 16-летний водитель ВАЗа попал в ДТП
Пострадал его отец.Сегодня в 13:17
Свердловчанин зарезал мать и ее сожителя
И рассказал соседям.Сегодня в 13:13
Гостей ЧМ-2018 ждет екатеринбургская "инфекционка"
Если они заболеют.Сегодня в 13:10
В Перми жители новостроек больше месяца сидят без горячей воды
Спросить не с кого.Сегодня в 13:08
Почетных граждан Екатеринбурга соберут в зоопарке
На экскурсию.Сегодня в 12:26
Россию ждет новый дефицит лекарств от ВИЧ
Весной 2018 года.Сегодня в 12:18
В екатеринбургском ТРЦ "Радуга-парк" поймали наркоторговку
Ей грозит 20 лет.Сегодня в 12:05
Решетников определился с главой Минприроды
Им станет геолог.Сегодня в 12:04
Екатеринбургский памятник "дополнят" парковкой
Для отряда "Каравелла".Сегодня в 12:00
Екатеринбуржцам вернули горячую воду
Спустя 4 дня.Сегодня в 11:56
Армия российских трезвенников выросла в 1,5 раза
За восемь лет.Сегодня в 11:52
Челябинец зарезал постояльца гостиницы
И поджег ее.Сегодня в 11:51
Получатели грантов Президента РФ попали "под колпак"
Включая фермера Мельниченко.Сегодня в 11:43
Тюменское ОПС вывело в Китай почти 600 миллионов рублей
За полгода.
Главные новости
- Сегодня в 13:08Почетных граждан Екатеринбурга соберут в зоопарке
- Сегодня в 11:31Четыре российских банках из ТОП-15 попали в зону риска
- Сегодня в 10:35Екатеринбургские пайщики сидят в Кольцово без еды 7 дней
- Сегодня в 10:22Свердловским губернатором может стать сын швеи и сантехника
- Сегодня в 08:33В деле "Бухты Квинс" множатся обвиняемые
Аналитика
Ответьте, Якоб: чья это реклама?
Расследование "Уралинформбюро".
Остались в пролете
Росавиация возвращает пилотов с небес на землю.
Краснотурьинск встал в очередь за комфортом
Врачей тоже не хватает.