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Армия российских трезвенников выросла в 1,5 разаСегодня в 11:56

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За восемь лет.

Почти 40% россиян вообще не употребляют алкогольные напитки. Такие результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) приводит РИА Новости.

Потребление алкоголя в стране в последнее время неумолимо идет на спад. Если в 2009 году совсем не пили спиртного 25% опрошенных, то в текущем - 39%. Среди женщин и молодежи до 24 лет этот показатель и того выше - 47%.

Не чаще нескольких раз в месяц к рюмке прикладываются 59% респондентов. Больше и чаще стали пить всего 4% участников опроса. Обратную тенденцию за собой заметили 44% россиян, передает "Уралинформбюро".

В том, что вино, пиво или коньяк безвредны для здоровья, уверены лишь 15% опрошенных.

Опрос проводился 3-4 августа методом телефонного интервью среди 1 200 человек. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

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