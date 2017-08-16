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Школа в 19-м военном городке под вопросом к 1 сентябряСегодня в 17:55

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Откроется или нет?

Открытие школы №84 в 19-м военном городке Екатеринбурга остается под вопросом. По словам родителей учеников, образовательное учреждение требует ремонта, и в сентябре их чадам придется учиться дистанционно.

"Прошла информация, что мы будем месяц на дистанционном обучении. Школьникам будут давать домашние задания, а нам придется самим учить детей", - рассказала "Уралинформбюро" родительница одного из учеников Евгения.

Она добавила, что обычно родители учеников еще в мае сдают деньги на покупку учебников, тетрадей и других школьных принадлежностей. В этом году сбора денег не было. "Значит, уже давно все были в курсе происходящего", - замечает Евгения.

Родители учеников до последнего не знали о проблемах в школе. Информация о том, что учебное заведение требует масштабного ремонта и, возможно, в сентябре не откроется, появилась около недели назад - в соцсетях и в СМИ. Официального подтверждения родителям школьников не поступало.

Скандал вокруг единственной в 19-м городке школы начал разгораться 11 августа 2017 года. Ни военные, ни чиновники не пожелали брать ответственность на себя. В штабе Центрального военного округа сослались на то, что школа муниципальная. Мэрия парировала тем, что здание учебного заведения находится в федеральной собственности, и ремонтировать его город не имеет право.

16 августа ситуация стала проясняться. Официальный представитель ЦВО Ярослав Рощупкин сообщил "Уралинформбюро" о том, что школа передана в ведение муниципалитета. "Все прописано в договорной базе, черным по белому, никаких разночтений не допускается. Школа передана, и ремонтировать ее должны гражданские, а никак не Министерство обороны", - заявил он, уточнив, что деньги на ремонт учебного заведения в регионе уже нашли.

В отделе образования Чкаловского района агентству подтвердили информацию о том, что в школе пройдет ремонт.

"Закупили материалы, будут устраняться нарушения, выявленные СЭС. Начальники сказали, что 1 сентября школа откроется", - сообщил "Уралинформбюро" заместитель начальника отдела образования по финансово-хозяйственной деятельности Михаил Катарин.

Стоит отметить, что вечером 16 августа родители учеников встречаются с директором школы №84. Возможно, судьба образовательного учреждения окончательно прояснится.

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