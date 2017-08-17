С нового года.

В Свердловской области появится участок, куда будут направлять осужденных к принудительным работам. До конца 2017 года его откроют на базе колонии-поселения в Старых Решетах (Первоуральский ГО).

"Пока потребности в отдельно стоящем здании нет. В Свердловской области к принудительным работам приговорено всего 3 человека. Они отправлены в Ишим (Тюменская область). Конечно, в будущем эта цифра будет увеличиваться. Это показывает опыт прошлых лет: суды за преступления малой тяжести все чаще выбирают наказание, не связанное с лишением свободы. И наказание в виде принудительных работ полезнее как для самих людей, так и для бюджета", - пояснил "Уралинформбюро" пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

Следует отметить, что сейчас осужденных к принудительным работам со всего УрФО везут в исправительный центр ФСИН в Тюменской области. "Центр находится в Ишиме. Его лимит составляет 100 человек. В настоящее время там содержится 14 человек", - сообщили в пресс-службе тюменского УФСИН.

Принудительные работы - новая форма наказания, которую начали применять с 1 января 2017 года. Это альтернатива лишению свободы. За работу осужденные получают зарплату, из которой в доход государства удерживается от 5 до 20%. Суды пока уделяют мало внимания принудительным работам, поэтому исправительные центры в России практически пустуют.

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