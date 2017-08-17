Екатеринбургские пайщики пьют кипятокСегодня в 12:46
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В ожидании строителей.
Пайщики ЖК "Кольцовский" намерены продолжать голодовку даже после того, как областной Минстрой нашел долгострою нового инвестора. Об этом сообщил "Уралинформбюро" один из участников акции.
"Волков (министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области – прим. ред.) и месяц назад говорил то же самое, — заявил собеседник агентства. — Наши требования прежние: чтобы губернатор либо кто-то из его замов приехали на площадку с четкими гарантиями того, что дом будет достроен. Мы знаем, что на уровне министерства такие договоренности есть, и непонятно, почему дело до сих пор не движется".
Тем временем состояние участников голодовки продолжает ухудшаться. 16 августа к одной из голодающих - Ольге Диановой пришлось вызвать "скорую". А сегодня утром стало плохо 27-летней девушке: у нее упало давление, начался озноб. По словам ее товарищей, за время акции она сбросила около 5 килограммов и сейчас весит 34 кг.
"Скорую" на сей раз вызывать не стали, — пояснили пайщики в беседе с корреспондентом агентства. — Врачи почему-то считают, что мы пиаримся на наших бедах. Вызвали знакомого доктора из наших соседей, он померил этой девушке давление и принял решение вывести ее из голодовки. Остальные остались, но чувствуют себя плохо. Для поддержания сил пьют кипяток".
Следует напомнить, что летом 2016 года пайщики "Кольцовского" с помощью голодовки уже пытались привлечь внимание областных властей и прокуратуры к ситуации, сложившейся на объекте. Тогда был определен новый застройщик - ГК "Виктория", голодовка прекратилась.
Спустя несколько месяцев застройщик отказался от своих обязательств. По одной из версий, он планировал найти деньги на достройку "Кольцовского" за счет реализации коммерческого строительного проекта на другом участке. Однако Минстрой решил отдать тот участок под парковку.
Новая голодовка стартовала неделю назад. 16 августа Михаил Волков официально уведомил участников акции, что для завершения строительства найден инвестор — компания "Ривьера Инвест Екб". Тогда же областной омбудсмен Татьяна Мерзлякова призвала пайщиков прекратить голодовку.
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