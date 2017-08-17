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Голодающих пайщиков Екатеринбурга "накормили" новым инвесторомСегодня в 08:21

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Из уст министра Волкова.

Пайщикам многострадального ЖК "Кольцовский" наконец-то нашли нового инвестора. Им стала компания "Ривьера Инвест Екб", сообщили "Уралинформбюро" в аппарате уполномоченного по правам человека в Свердловской области.

"В связи с тем, что обманутые пайщики голодают рядом со своим недостроенным домом по улице Бахчиванджи, 15, считаю необходимым заявить, что сегодня нет никакой необходимости в акции протеста, — заявила областной омбудсмен Татьяна Мерзлякова. — Наконец-то определен новый инвестор, им стала строительная компания "Ривьера-Инвест-Екб". Сейчас готовятся необходимые документы. Как Уполномоченный по правам человека я гарантирую, что этот объект будет достроен".

Пайщики "Кольцовского" восприняли эту новость со сдержанным скепсисом. "Волков (министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области – прим. ред) нам говорил об этой компании месяц назад. Но руководство "Ривьеры" посчитало экономику и заявило, что им нужно 150 миллионов рублей на достройку "Кольцовского", и 80 миллионов на завершение другого проблемного объекта, ЖК "Комиссаръ" (его строительством, как и в случае с "Кольцовским", занималось АН "Базис" - прим. ред.). И чтобы "отбить" эти затраты, нужно им предоставить уже для собственных проектов дополнительный участок".

Вечером 16 августа между пайщиками "Кольцовского" и министром строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаилом Волковым все же состоялся откровенный разговор. Как сообщил агентству один из пайщиков, чиновник подтвердил, что новый инвестор стройки — "Ривьера Инвест Екб". Озвучены и примерные сроки сдачи дома — декабрь 2017 года. Конкретных ответов на вопросы "когда стройка возобновится" и "что будет с договорами пайщиков" представители ЖК "Кольцовский" так и не получили.

В офисе продаж компании "Ривьера Инвест Екб", куда "Уралинформбюро" обратилось за комментариями, не подтвердили, но и не опровергли данную информацию — попросив написать письмо на имя руководителя компании Евгения Шилова.

Следует отметить, что эта компания известна в Екатеринбурге строительством на набережной Исети напротив Дендропарка "Клубного дома" — элитного жилого комплекса с подземным паркингом на 227 мест, уже прозванного в народе "Новым Тихвином" из-за архитектурной помпезности и элитности жилья.

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