Ревда останется один на один с дворнягамиСегодня в 13:29
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Со "швондерами" расторгают договор.
История с 10-летним ревдинцем, укрывшимся от стаи бродячих собак на заборе, получила продолжение. Как стало известно "Уралинформбюро", администрация ГО Ревда планирует расторгнуть договор с компанией из Артемовского, которая занимается отловом бродячих псов в муниципалитете. К подрядчику накопилось много претензий.
Артемовцы традиционно "забирают" себе множество контрактов в Свердловской области на отлов собак. Компания, которая ранее называлась "Универсалремонт", накопила немало отрицательных отзывов. В частности, зоозащитники утверждают, что фактически подрядчик не исполняет свои обязательства. Не исключено, что пойманных в одном муниципалитете собак артемовцы затем возят по области, демонстрируя для отчета. У фирмы нет собственного приюта и неизвестно, где содержатся дворняги.
После поднявшейся в прошлом году шумихи компания сменила название на "Службу отлова" и снова выиграла несколько тендеров. В частности, в ГО Ревда с ними заключили договор на сумму 1,4 миллиона рублей. Во второй половине 2017 года подрядчик должен отловить в муниципалитете 38 животных.
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