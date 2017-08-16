Помогли часы с геолокацией.

16 августа 2017 года в Ревде на улице Мира возле дома №35 на 10-летнего ребенка набросилась стая из пяти собак.

Как рассказал "Уралинформбюро" отец пострадавшего, мальчик шел на тренировку. Агрессивные животные начали лаять и загнали школьника в кусты с крапивой.

"В итоге он забрался на забор и кричал о помощи. Он смог связаться с нами. У него на руке часы с геолокацией и кнопкой sos. Когда я увидел своего сына, он толком объяснить не мог, что произошло. Был адски напуган", - рассказал житель Ревды.

После происшествия свердловчанин отправился в местную администрацию. Там заявили, что в муниципалитете есть проблемы с подрядчиком, занимающимся отловом псов. Согласно контракту, компания должна была поймать 40 собак. За это им полагалось 1,4 миллиона рублей. Между тем, коммерсанты успели отловить всего 13 животных.

Стоит отметить, что случаи нападения агрессивных собак в Ревде - не редкость. Местные жители не раз обращались в местную прокуратуру и администрацию, однако это не изменило ситуацию.

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