В суд.

Управление ФАС по Свердловской области признало частично обоснованными пять жалоб транспортников Екатеринбурга на объявленные мэрией конкурсы по обслуживанию городских маршрутов. Как заявил заместитель председателя городского комитета по транспорту Сергей Яскевич, администрация мегаполиса категорически с этим не согласна и будет обжаловать решение в суде.

"В частности, ФАС заявило, что мы не можем командовать, какой подвижной состав будет работать у нас в городе, устанавливать, что перевозчики должны перевозить пассажиров по установленным администрацией тарифным планам, в том числе по персональным транспортным картам, и что перевозка должна осуществляться с помощью валидатора", - пояснил Яскевич на брифинге для СМИ.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", конкурсы по выбору перевозчиков были объявлены в начале лета. Требования, прописанные в документации, крайне возмутили коммерсантов. В частности, их не устраивало увеличение количества транспорта на маршрутах, что грозит убытками. Весь подвижной состав должен быть большой или средней вместимости, а его возраст не превышать 7 лет. И, наконец, частные автобусы к ЧМ-2018 необходимо перекрасить в зеленый цвет.

В итоге компании бойкотировали проведенные на этой неделе торги, признанные в связи с этим несостоявшимися.

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