×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Россель пошел против Козицына: не надо телебашню сносить!Сегодня в 14:36

  • Текст

И строить спорткомплекс.

Экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель выступил категорически против сноса недостроенной телебашни в центре Екатеринбурга. Во время прямой линии с читателями "Областной газеты" он заявил, что объект можно было бы превратить в культурный центр.

"Там осталось достроить 165 метров металлоконструкций. Это нужно сделать, покрасить телебашню, смонтировать оборудование. Там можно сделать хороший культурный центр - новый пункт притяжения для горожан, для молодежи", - подчеркнул Россель.

Сейчас участок с недостроем внесен властями Свердловской области в уставной капитал АО "Ледовая арена". Совладелец Общества УГМК-Холдинг планирует снести телебашню и построить на этом месте спортивный комплекс. Ожидается, что документы для сноса объекта будут готовиться в течение года.

Ранее по теме:
Екатеринбургскую "Ледовую арену" укрепили людьми УГМК
МУГИСО создало разрушителя телебашни

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Расследование "Уралинформбюро".

Остались в пролете

Остались в пролете

Росавиация возвращает пилотов с небес на землю.

Краснотурьинск встал в очередь за комфортом

Краснотурьинск встал в очередь за комфортом

Врачей тоже не хватает.

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×