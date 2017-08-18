И строить спорткомплекс.

Экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель выступил категорически против сноса недостроенной телебашни в центре Екатеринбурга. Во время прямой линии с читателями "Областной газеты" он заявил, что объект можно было бы превратить в культурный центр.

"Там осталось достроить 165 метров металлоконструкций. Это нужно сделать, покрасить телебашню, смонтировать оборудование. Там можно сделать хороший культурный центр - новый пункт притяжения для горожан, для молодежи", - подчеркнул Россель.

Сейчас участок с недостроем внесен властями Свердловской области в уставной капитал АО "Ледовая арена". Совладелец Общества УГМК-Холдинг планирует снести телебашню и построить на этом месте спортивный комплекс. Ожидается, что документы для сноса объекта будут готовиться в течение года.

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