Из-за жары.

С 21 по 25 августа в Свердловской области ожидается смог, сообщили в Уральском гидрометцентре. В эти дни в регионе будет аномально жарко и маловетрено. Скорость ветра не превысит 6 метров в секунду, осадков не ожидается. Температура воздуха будет достигать +30 градусов.

Высокая температура может вызвать и лесные пожары, предупреждает ГУ МЧС по Свердловской области. Жителей просят быть осторожными при обращении с огнем на природе, передает"Уралинформбюро".

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