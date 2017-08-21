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Визовые санкции США "зарежут" российский "Аэрофлот"Сегодня в 18:11

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На трансатлантике.

Визовые санкции США, предусматривающие приостановку выдачи неиммиграционных виз по всей России, могут серьезно ударить по отечественным авиаперевозчикам. Об этом "Уралинформбюро" сообщил руководитель отраслевого агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.

"Произойдет довольно существенное сокращение объемов перевозок, особенно тех пассажиров, которые проживают не в Москве. Если из Екатеринбурга в Москву кто-то и слетает на собеседование для получения американской визы, то из Владивостока – маловероятно. В разное время дискутировались вопросы по возможности открытия авиасообщения между Америкой и Дальним Востоком. Очевидно, что сейчас это станет бесперспективно.

Если раньше на зиму только американские авикомпании прекращали полеты в Россию, то падение спроса может и "Аэрофлот" заставить либо пересмотреть емкость воздушных судов, которые работают на этих линиях, либо принять решение об ограничении в осенне-зимние сезоны по количеству полетов", - заявил эксперт.

По его словам, снижение спроса традиционно приводит к тому, что перевозчики пытаются стимулировать пассажиров привлекательными ценами. Но такое стимулирование актуально лишь тогда, когда есть пассажиропоток. "Когда пассажиропоток пусть платежеспособен, но мал, искусственным способом сокращен, вполне очевидно, что снижать тарифы смысла нет", - пояснил собеседник агентства.

С 23 августа 2017 года посольство США приостанавливает процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России. Собеседования будут проходить только в Москве. Тем, у кого уже назначено собеседование в Екатеринбурге, придется перезаписываться на собеседование в столице России.

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