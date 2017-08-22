Выпавшему с 6 этажа в Грузии екатеринбуржцу собрали миллионСегодня в 12:10
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На лечение.
Неравнодушные уральцы перевели 1,1 миллиона рублей для Сергея Ковалева, выпавшего из окна грузинской гостиницы. Родные официально закрыли сбор средств. Денег должно хватить на лечение екатеринбуржца, проживание его жены в Грузии и транспортировку.
Мужчине уже сделали несколько операций. Последняя – на костях таза для их правильного срастания. Врачи ввели Сергея в искусственную кому, чтобы исключить лишние движения. Как сообщают близкие мужчины в социальных сетях, в течение 10 дней его снимут с аппарата ИВЛ.
Стоит напомнить, Сергей отправился в Грузии в отпуск со своей женой, дочерью и друзьями. Происшествие случилось в ночь на 9 августа. Мужчина был на балконе гостиничного номера, ему стало плохо, и он сорвался вниз. Ковалев отправился за рубеж без медицинской страховки, передает "Уралинформбюро".
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