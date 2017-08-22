×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Выпавшему с 6 этажа в Грузии екатеринбуржцу собрали миллионСегодня в 12:10

  • Текст

На лечение.

Неравнодушные уральцы перевели 1,1 миллиона рублей для Сергея Ковалева, выпавшего из окна грузинской гостиницы. Родные официально закрыли сбор средств. Денег должно хватить на лечение екатеринбуржца, проживание его жены в Грузии и транспортировку.

Мужчине уже сделали несколько операций. Последняя – на костях таза для их правильного срастания. Врачи ввели Сергея в искусственную кому, чтобы исключить лишние движения. Как сообщают близкие мужчины в социальных сетях, в течение 10 дней его снимут с аппарата ИВЛ.

Стоит напомнить, Сергей отправился в Грузии в отпуск со своей женой, дочерью и друзьями. Происшествие случилось в ночь на 9 августа. Мужчина был на балконе гостиничного номера, ему стало плохо, и он сорвался вниз. Ковалев отправился за рубеж без медицинской страховки, передает "Уралинформбюро".

Ранее по теме:
Екатеринбуржец выпал с 6 этажа гостиницы в Грузии

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Урал" собирает ничейный мёд

"Урал" собирает ничейный мёд

В матчах с лидерами Премьер-лиги.

Резня в Сургуте: что известно на данный момент

Резня в Сургуте: что известно на данный момент

Теракт или похождения сумасшедшего?

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Расследование "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×