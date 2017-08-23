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В Верхней Синячихе программа переселения вылилась в "уголовку"Сегодня в 09:23

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Пока дело бесфигурантное.

Реализация программы переселения из аварийного жилья в поселке Верхняя Синячиха под Алапаевском стала поводом для возбуждения уголовного дела о халатности. Пока оно бесфигурантное.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, 92-летняя ветеран труда с несколькими односельчанами проживают в домах, официально признанных аварийными. Однако их по каким-то причинам не расселяют.

Стоит отметить, что проблемы с программой переселения есть и в других свердловских муниципалитетах: в Березовском, Первоуральске, Камышлове, Таборах, Ивделе, Шале, Тавде, Ирбите и Верхней Туре. В Невьянском ГО люди вынуждены жить в бараках без крыши 1905 года постройки, которые почему-то признали непригодными для проживания лишь в 2015 году.

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