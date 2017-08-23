На 2 дня.

Закрытие движения по улице Карла Либкнехта переносится на два дня по технологическим причинам, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании. Проезд по участку от проспекта Ленина до Малышева будет закрыт с 25 по 30 августа 2017 года.

Ограничения связаны с работами по ремонту участка тепловой сети. Транспорт направят в объезд по улицам Пушкина, Красноармейской, Малышева и проспекту Ленина.

Кроме того, ограничат движение троллейбусов девяти маршрутов. Отрезок от Центральной гостиницы до железнодорожного вокзала на несколько дней будет блокирован – отменят троллейбусы №3, 18 и 19. №1 пойдет от Химмаша до Центральной Гостиницы, №11 – от Начдива Онуфриева до Академической, №15 – от Ботанической до Декабристов, №9 – от Табачной фабрики Альвис до Центральной гостиницы, №5 – от Коммунистической до станции метро Уралмаш, №17 – от Крауля до Центральной гостиницы.

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