Спустя 30 лет.

Центральный районный суд Челябинска частично удовлетворил иск местной жительницы Зои Тугановой, сообщили "Уралинформбюро" в суде. Минфин РФ обязали выплатить женщине 1 миллион рублей за подмену ребенка в челябинском роддоме 30 лет назад.

Зоя Туганова требовала взыскать 10 миллионов рублей в счет компенсации морального вреда за подмену ребенка. Ответчиками выступали региональный перинатальный центр, Минздрав и Минфин РФ, областные Минздрав и правительство Челябинской области. По словам женщины, на полученные деньги она планирует купить жилье для родной дочери.

Как сообщила адвокат Тугановой, факт подмены детей установлен материалами дела. Ни один из ответчиков доказательств обратного предоставить не смог.

"Решение суда в законную силу не вступило. Если Зоя Туганова или Минфин РФ не согласятся с вынесенным решением, будет обжалование судебного акта. Дело пойдет в апелляционную инстанцию областного суда для дальнейшего рассмотрения", - уточнили в пресс-службе райсуда.

Случайная подмена девочек в челябинском роддоме произошла в 1987 году. Все эти годы Зоя Туганова и Люция Тулигенова воспитывали неродных дочек, однако одна из рожениц догадывалась о подмене. Спустя много лет Туганова нашла вторую роженицу и сделала ДНК-тест ее "дочери", который подтвердил подозрения.

Судьбы девочек сложились совершенно по-разному. Катя Туганова росла в любви и достатке. Семья же Люции Тулигеновой оказалась неблагополучной. Девочка, врученная ей в роддоме, была непохожа на родителей, они часто ругались по этой причине и мать начала пить.

Ранее по теме:

На Южном Урале начался суд по делу о подмене детей