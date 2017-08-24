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В России открыли предзаказ "безграничного" Galaxy Note 8Сегодня в 09:27

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Новинка обойдется в 70 тысяч рублей.

Корпорация Samsung 23 августа в Нью-Йорке презентовала новый смартфон Galaxy Note 8. Со ссылкой на Twitter компании, об этом сообщает "Уралинформбюро".

Дизайн модели напоминает предшественника - Galaxy S8 Plus, но новый смартфон крупнее: диагональ "безграничного" экрана с разрешением Quad HD составляет 6,3 дюйма против 6,2 у предшественника. Кроме того, он на 22 грамма тяжелее - Galaxy Note 8 весит 195 граммов.

Сердце гаджета - восьмиядерный процессор с операционной системой Android 7.1.1. Объем оперативной памяти увеличен до 6 Гб, а размер встроенной варьируется от 64 до 256 Гб. Смартфон оснащен двойной камерой 12 Мп с оптическим стабилизатором картинки, а также фронтальной в 8 Мп.

Интеллектуальный помощник Bixby позволяет работать с приложениями с помощью сенсорного экрана, текстовых команд и голоса.

В основе корпуса лежит металлическая рама, передняя панель обрамлена сверху и снизу. Galaxy Note 8 не страшны пыль, мелкие частицы и вода - он способен полчаса пробыть на глубине порядка полутора метров

Для удобства пользования в комплекте прилагается обновленный стилус S Pen.

Старт продаж намечен на середину сентября. На российском рынке модель, которая будет выпускаться в корпусах черного, серого, золотистого и синего цветов, появится в апреле 2018 года, однако уже сейчас в фирменных магазинах открыт предзаказ. Стоимость новинки - 69 990 рублей.

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