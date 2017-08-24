Introducing the #GalaxyNote8. The phone that defined big, just got bigger. https://t.co/a0J1nEqrZ9 pic.twitter.com/Kfh39dxVDi— Samsung Mobile (@SamsungMobile) 23 августа 2017 г.
В России открыли предзаказ "безграничного" Galaxy Note 8Сегодня в 09:27
- Текст
Новинка обойдется в 70 тысяч рублей.
Корпорация Samsung 23 августа в Нью-Йорке презентовала новый смартфон Galaxy Note 8. Со ссылкой на Twitter компании, об этом сообщает "Уралинформбюро".
Дизайн модели напоминает предшественника - Galaxy S8 Plus, но новый смартфон крупнее: диагональ "безграничного" экрана с разрешением Quad HD составляет 6,3 дюйма против 6,2 у предшественника. Кроме того, он на 22 грамма тяжелее - Galaxy Note 8 весит 195 граммов.
Сердце гаджета - восьмиядерный процессор с операционной системой Android 7.1.1. Объем оперативной памяти увеличен до 6 Гб, а размер встроенной варьируется от 64 до 256 Гб. Смартфон оснащен двойной камерой 12 Мп с оптическим стабилизатором картинки, а также фронтальной в 8 Мп.
Интеллектуальный помощник Bixby позволяет работать с приложениями с помощью сенсорного экрана, текстовых команд и голоса.
В основе корпуса лежит металлическая рама, передняя панель обрамлена сверху и снизу. Galaxy Note 8 не страшны пыль, мелкие частицы и вода - он способен полчаса пробыть на глубине порядка полутора метров
Для удобства пользования в комплекте прилагается обновленный стилус S Pen.
Старт продаж намечен на середину сентября. На российском рынке модель, которая будет выпускаться в корпусах черного, серого, золотистого и синего цветов, появится в апреле 2018 года, однако уже сейчас в фирменных магазинах открыт предзаказ. Стоимость новинки - 69 990 рублей.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:18
На Средний Урал привезли детские вакцины от гриппа
Взрослым придется подождать.Сегодня в 17:09
Тагильчанин зарезал пожилую покупательницу
И ранил ее супруга.Сегодня в 17:05
Российские банки заглянут клиентам в глаза
Для надежности.Сегодня в 16:58
Глава Кетовского района обжаловал приговор
Его оштрафовали на 3,5 миллиона.Сегодня в 16:55
Подстанции Урала оснащают новыми автоматизированными системами
Управления техпроцессами.Сегодня в 16:45
Свердловчанин отделался 10-тысячным штрафом за многомиллионный долг
Перед подчиненными.Сегодня в 16:41
"Газпром добыча Ямбург" подарил краснодарской здравнице Ford
На 70-летие.Сегодня в 16:40
Тюменцу сломали нос в дорожных разборках
И угрожали расправиться с его девушкой.Сегодня в 16:36
На открытии ЧМ по летнему биатлону в Прикамье произошел пожар
Во время балета.Сегодня в 15:41
КМЭЗ занял почти четверть российского рынка медной катанки
За 10 лет.Сегодня в 15:24
ЕВРАЗ поставил крупнейшую железнодорожную компанию Германии на свои новые колеса
Впервые.Сегодня в 15:16
На Среднем Урале ждут министра связи
Он посетит Каменск-Уральский.Сегодня в 15:15
На "1 сентября" в Екатеринбурге потратили 360 миллионов
Скинулись область и город.Сегодня в 15:11
На Южном Урале 9-летняя девочка дважды пострадала от педофила
Ее мать собираются лишить родительских прав.Сегодня в 14:39
В Перми в массовой аварии пострадали 3 человека
Столкнулись 5 машин.
Ещё в сюжете «Технично»
Главные новости
- Сегодня в 16:36На открытии ЧМ по летнему биатлону в Прикамье произошел пожар
- Сегодня в 12:14Сиреневый закат накрыл Екатеринбург
- Сегодня в 10:30Пермским губернатором может стать бедная коммунистка Филатова
- Сегодня в 08:41Полиция Лос-Анджелеса застрелила россиянина
- Сегодня в 08:28Россияне встретят Новый год без Шарм-эль-Шейха
Аналитика
"Урал" собирает ничейный мёд
В матчах с лидерами Премьер-лиги.
Резня в Сургуте: что известно на данный момент
Теракт или похождения сумасшедшего?
Ответьте, Якоб: чья это реклама?
Расследование "Уралинформбюро".