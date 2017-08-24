Соглашение заключат в декабре 2017 года.

Теплоэнергетический комплекс Ревды готовят к передаче инвестору. Об этом сообщила глава городского округа Ирина Тейшева.

Местные власти заключили контракт по подготовке документации для объявления конкурса по выбору концессионера. Бумаги будут готовы к 7 сентября 2017 года. Соглашение с инвестором планируется заключить в декабре, передает "Уралинформбюро".

Свердловские власти начали вплотную работать с концессионерами в 2015 году. По данным на июль 2017 года, в сфере ЖКХ заключено 27 соглашений на 4 миллиарда рублей. С помощью коммерсантов чиновники рассчитывают обновить коммунальные сети, которые сейчас изношены на 60%.

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