Для машин движение открыто.

25 августа 2017 года в Екатеринбурге закрыли улицу Карла Либкнехта. Правда, проезд заблокирован только для троллейбусов. Автомобилисты могут преодолеть данный участок с временными ограничениями, передает "Уралинформбюро".

На Карла Либкнехта теплоэнергетики перекладывают сети. По плану, работы продлятся до 30 августа 2017 года.

Из-за этого ЕТТУ пришлось полностью отменить троллейбусы №3, 18 и 19. №1 ходит от Химмаша до Центральной Гостиницы, №11 – от Начдива Онуфриева до Академической, №15 – от Ботанической до Декабристов, №9 – от Табачной фабрики Альвис до Центральной гостиницы, №5 – от Коммунистической до станции метро Уралмаш, №17 – от Крауля до Центральной гостиницы.

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