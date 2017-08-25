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В Екатеринбурге улицу Карла Либкнехта закрыли только для троллейбусов Сегодня в 14:36

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Для машин движение открыто.

25 августа 2017 года в Екатеринбурге закрыли улицу Карла Либкнехта. Правда, проезд заблокирован только для троллейбусов. Автомобилисты могут преодолеть данный участок с временными ограничениями, передает "Уралинформбюро".

На Карла Либкнехта теплоэнергетики перекладывают сети. По плану, работы продлятся до 30 августа 2017 года.

Из-за этого ЕТТУ пришлось полностью отменить троллейбусы №3, 18 и 19. №1 ходит от Химмаша до Центральной Гостиницы, №11 – от Начдива Онуфриева до Академической, №15 – от Ботанической до Декабристов, №9 – от Табачной фабрики Альвис до Центральной гостиницы, №5 – от Коммунистической до станции метро Уралмаш, №17 – от Крауля до Центральной гостиницы.

Ранее по теме:
"Троллейбусный коллапс" в Екатеринбурге переносится

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