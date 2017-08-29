Разработчиков батареи.

Фаблеты Samsung Galaxy Note 7 взрывались в руках пользователей из-за недочета, допущенного при разработке аккумулятора. Такое заявление сделал представитель южнокорейской корпорации на выставке Galaxy Unpacked 2017, передает "Уралинформбюро".

Недоработанная конструкция батареи емкостью 3500 мА·ч была связана с недостаточным контролем за качеством изготовления ее деталей.

В новом флагмане Galaxy Note 8 данная проблема полностью устранена.

"Взрывные" Galaxy Note 7 появились в продаже в августе 2016 года. Уже месяц спустя по всему миру были отозваны 2,5 миллиона опасных гаджетов. Потери компания Samsung оценивались в 3 с лишним миллиарда долларов.